Bank of America: Dolar/TL kuru yüzde 15-25 düzeyinde artmalı

Bank of America Securities ekonomist ve stratejistlerine göre, tüm göstergelerin "Türkiye ekonomisinden yeniden dengelenme ihtiyacına işaret ettiğini", bunun da finansal koşullarda sıkılaşma, deprem sonrası harcamalarda kayda değer bir düşüş ve Türk lirasında yüzde 15 ile 25 arası bir değer kaybı ile sağlanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

BloombergHT'nin aktardığı BofA Securities'in Zümrüt İmamoğlu, Merveille Paja, David Hauner ve Mikhail Liluashvili imzalı ve 30 Mart tarihli raporunda, Dolar/TL ’nin 'adil' değerini 24 seviyesi olarak gösterdiği belirtildi.

Raporda, “Bu, dolar/TL’nin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini gösteriyor çünkü para birimleri sıklıkla adil değerlerinin üzerinde işlem görürler” denildi.

'Seçimi kim kazanırsa kazansın dolar/TL'de artış gerekiyor'

Raporda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Türk lirasının olması gerekenden daha değerli olması nedeniyle döviz kuru beklentilerimizi opsiyonlar yerine forwardlar üzerinden ifade etmeyi tercih ediyoruz.

Ortodoks politikalara dönülürse ve politika faizi yüzde 50’ye çıkarsa, 10 yıllık tahvil getirisinin, bizim hesapladığımız adil değeri olan yüzde 28’i aşarak, yüzde 29-yüzde 30’da tepe yapacağını düşünüyoruz. Seçimi kim kazanırsa kazansın ekonomide dengelenme için dolar/TL’de yüzde 15-yüzde 25 artış gerektiğini tahmin ediyoruz."