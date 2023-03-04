Bangladeş'in Chittagong kentinde bulunan özel oksijen tesisinde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu en az 5 kişi öldü ve 30 kişi yaralandı.
Yaralanan işçiler Chittagong Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bangladeş'teki oksijen tesisinde patlama: Ölü ve yaralılar var
Bangladeş'teki bir oksijen tesisinde meydana gelen patlamada en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan işçiler hastaneye sevk edildi.
Dış Haberler
Bangladeş'in Chittagong kentinde bulunan özel oksijen tesisinde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu en az 5 kişi öldü ve 30 kişi yaralandı.
Yaralanan işçiler Chittagong Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. (AA)