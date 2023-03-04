Bangladeş'teki oksijen tesisinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Bangladeş'teki bir oksijen tesisinde meydana gelen patlamada en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan işçiler hastaneye sevk edildi.

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Bangladeş'in Chittagong kentinde bulunan özel oksijen tesisinde patlama meydana geldi.

Patlama sonucu en az 5 kişi öldü ve 30 kişi yaralandı.

Yaralanan işçiler Chittagong Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. (AA)