Bangladeş'in güneyindeki Jhalakathi bölgesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki su birikintisine yuvarlandı.
Kazada en az 17 kişi öldü ve 53 kişi yaralandı. (AA)
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Bangladeş'te otobüsün gölete düşmesi sonucu en az 17 kişi öldü
Bangladeş'in güneyindeki Jhalakathi bölgesinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir yolcu otobüsü gölete düştü. Kazada en az 17 kişi öldü, 53 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
Bangladeş'in güneyindeki Jhalakathi bölgesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki su birikintisine yuvarlandı.
Kazada en az 17 kişi öldü ve 53 kişi yaralandı. (AA)