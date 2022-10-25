Bangladeş'te etkili olan tropikal fırtınada 13 kişi yaşamını yitirdi

Bangladeş yetkilileri, Sitrang tropikal fırtınası nedeniyle dün ülkenin sahil kesimlerinde yüz binlerce kişiye yönelik tahliye emri çıkardı. Ülkenin güneyindeki sahil şeridinde ise aşırı yağışlar bazı bölgelerde sellere yol açtı.

Bangladeş Meteoroloji Dairesi, fırtınanın hızının dün bazı bölgelerde saatte 88 kilometreye kadar çıktığını kaydetti.

Bangladeş basınında yer alan haberlerde, çoğu yerleşim yerinde ağaçların köklerinden söküldüğü ve yolların ulaşıma kapandığı, afette 13 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer, ülke çapında geçici olarak 3 havaalanının hizmet dışı olacağı, nehirlerdeki ulaşımın iptal edildiği bilgisini paylaşırken balıkçılara ise denize açılmamaları tavsiyesinde bulundu.

160 milyon nüfuslu Bangladeş'te, coğrafi özellikler nedeniyle sel ve fırtına gibi doğal afetler sıklıkla görülüyor. (AA)