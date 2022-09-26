Bangladeş'teki tekne faciasında can kaybı 51’e yükseldi

Bangladeş'in Panchagarh bölgesinde bulunan Karatoya Nehri'nde dün çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubu taşıyan tekne batmış, bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Bölge Polis Şefi Sirajul Huda yaptığı açıklamada, yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda can kaybının 51’e yükseldiğini ifade ederek, 15 kişiden ise hala haber alınamadığını aktardı.

Huda, tekneye kapasitesinin üç katı kadar insan bindiğini belirtirken, emniyet tarafından yapılan açıklamada ise teknede yaklaşık 90 kişinin bulunduğu belirtildi.