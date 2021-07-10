Bangladeş'te 52 kişinin öldüğü fabrika yangınının ardından patron gözaltına alındı

Bangladeş polisi, Perşembe günü geç saatlerde çıkan yangında en az 52 kişinin öldüğü fabrikanın sahibini gözaltına aldı. Hashem Foods'un sahibi Abul Hashem ve dört oğlu Cumartesi günü gözaltına alınan sekiz kişi arasındaydı. Polis, hepsinin cinayet suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Yetkililer, ölenlerin çoğunun ana çıkışın kilitli olması nedeniyle binanın içinde mahsur kaldığını söylüyor. Ölenlerin arasında birçok çocuk işçi bulunuyor.

Çocuk işçi çalıştırmaya ilişkin soruşturma

Olayın ardından çocuk işçi kullanımına ilişkin ayrı bir de soruşturma başlatıldı. Bangladeş Çalışma Bakanı Monnujan Sufian, AFP haber ajansına bir hastaneye gittiğini ve 14 yaşında hayatta kalanlarla konuştuğunu söyledi ve "Çocuk işçiliği kanıtlanırsa mal sahibi ve müfettişler hakkında işlem yapacağız” dedi.

Çatıya açılan kapı kilitliydi

Hashem Foods, Hashem'in patronu olduğu çok uluslu Sajeeb Group'un bir alt firması. Dhaka Tribune'ün bildirdiğine göre, Cumartesi günü grubun CEO'su Shahan Shah Azad ve diğer üst düzey yetkililer de gözaltına alındı.

Gözaltılardan önce, Hashem, Bangladeş medyasına "işçilerin dikkatsizliğinin" yangını başlatmış olabileceğini söyledi. Yangın, Perşembe gecesi başkent Dakka yakınlarındaki bir sanayi kasabası olan Rupganj'daki altı katlı fabrikanın zemin katında çıktı. Acil durum ekipleri, kurbanların çoğunun üçüncü katta mahsur kaldığını söyledi.

İtfaiye yetkilisi Abdullah Al Arefin, her kata iki merdivenle erişilebildiğini ve bazı işçilerin yangının önlerini kesmesi nedeniyle ulaşamadıklarını söyledi. Bazı kişilerin merdivenlerden çatıya kaçmayı başardığını ve kurtarıldığını, ancak bazılarının çatıya açılan kapı kilitli olduğu bunu yapamadığını söyledi. Mahsur kalanların çoğunun alevlerden kaçmak için pencerelerden atladığını söylendi.

Binanın içinde depolanan kimyasallar ve plastikler tarafından körüklenen yangın, söndürülmeden önce yaklaşık 24 saat boyunca yandı.

Hayatta kalanlar ve aileler AFP'ye fabrikadaki çocuk işçilere saat başına 20 taka (2 lira 8 kuruş) ödendiğini söyledi.