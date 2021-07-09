Bangladeş'te fabrika yangını: En az 52 işçi yaşamını yitirdi

Yangın, başkent Dakka'nın 25 km doğusundaki bir sanayi kasabası olan Rupganj'daki fabrikada Perşembe öğleden sonra çıktı.

AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre Bölgeden gelen fotoğraflar yaşanan felaketin boyutunu ortaya koyuyor. Yangını söndürme çalışmalarının hala devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

Olay nedeniyle en az 52 kişi yaşamını yitirdi, en az 30 kişi de yaralandı. Yaralıların çoğunun yangından kaçmak için çatıdan atladığı belirtiliyor.

İtfaiye sözcüsü Debashish Bardhan, 'Yangın kontrol altına alındıktan sonra içeride arama kurtarma çalışması yapacağız' dedi.

Bu yangındaki can kaybı sayısının artmasının beklendiği şeklinde yorumlandı.