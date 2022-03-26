Bandırma'da ulaşım hakkı eylemi: Zamlar geri alınsın

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ucuz ve nitelikli ulaşım hakkı için basın açıklaması gerçekleştirildi.

Haber Merkezi

Bandırma Öğrenci Dayanışması ve Bandırma Demokrasi Platformu, ucuz ve nitelikli ulaşım hakkı talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.  

Balıkesir Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında; zamların geri çekilmesi, ring sistemi getirilmesi, aktarma süresinin uzatılması ve aktarma için ek ücretin kaldırılması, nitelikli ulaşım planlaması yapılması talepleri gündeme getirildi.

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