Bandırma'da ulaşım hakkı eylemi: Zamlar geri alınsın

Bandırma Öğrenci Dayanışması ve Bandırma Demokrasi Platformu, ucuz ve nitelikli ulaşım hakkı talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.
Balıkesir Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında; zamların geri çekilmesi, ring sistemi getirilmesi, aktarma süresinin uzatılması ve aktarma için ek ücretin kaldırılması, nitelikli ulaşım planlaması yapılması talepleri gündeme getirildi.
Bandirma 17 Eylül üniversitesi öğrencileri olarak ücretsiz ulaşım hakkı için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bugün de Bandırma cumhuriyet meydanında insanca bir ulaşım için haykırdık. https://t.co/xj5Do1CwqP— Bandırma TKG (@bandirmatkg) March 25, 2022