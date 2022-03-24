Bandırma Üniversitesi öğrencileri ulaşım sorunlarına karşı kampanya başlattı

Bandırma'da üniversite, lise ve hastanenin olduğu bölgeye merkezden yalnızca bir otobüs kalkması sebebiyle mağduriyet yaşayan öğrenciler, ulaşım planlamasının değişmesi için kampanya başlattı.

Otobüslerin yetersizliğinin yanında tek ulaşım alternatifi olması sebebiyle belediyenin 3 km'lik yolu 4 TL ücretlendirerek fırsatçılık yaptığını öne süren Bandırma Üniversite Dayanışması, #banüulaşamıyor etiketiyle sorunlarını paylaştı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileri ulaşım sorunu hakkında soL'a yaptıkları açıklamada talepleri karşılanana dek mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladılar:

"Öğrencilerin şehirde olmamasını fırsat bilip ulaşıma zam yaptılar. Bizden de sessiz kalmamızı beklediler. Sessiz kalmayıp arkadaşlarımızla bir araya gelerek Bandırma Öğrenci Dayanışması adı altında birleşip bir çalışma başlattık. Bu talepler karşılanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."