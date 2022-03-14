Bandırma'da iş bırakan hekimlere başhekimden baskı

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık emekçilerinin iş bırakma eylemi sırasında başhekimin acil çalışanlarının dinlenme odasına gelerek işe dönmeleri için baskı yaptığı görüntüler kaydedildi.

İş bırakma eylemi sırasında acil ve yoğun bakım departmanlarında nöbetçilerin çalışmasına rağmen başhekimin acil departmanını ve farklı poliklinikleri dolaşarak hekimleri işe döndürmeye çalıştığı öğrenildi.

Balıkesir Tabip Odası: Kınıyoruz

Balıkesir Tabip Odası bir açıklama yaparak olayı kınadı. Yapılan açıklamada "anestezi hekimlerinin acil vakalara müdahale ettikleri halde odaları hastane başhekimi tarafından basılarak mobing ve sözel şiddet uygulanmış ve bu uygulamaya hastane baş hemşiresi de katılmış, ayrıca güvenlik görevlileri de oda kapısında görevlendirilerek ikinci bir mobing uygulanmıştır" denildi. Balıkesir Tabip Odası mobinge uğrayan meslektaşlarının her türlü hakkının oda tarafından korunacağını duyurdu.