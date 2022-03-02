'Bandera'ya karşı konuştuğu için bu hale sokuldu' iddiası

Ukrayna'da mevcut yönetimin 'kahraman' olarak gösterdiği isimlerden olan Nazi destekçisi Bandera'ya karşı konuşan bir kişinin darp edildiği öne sürüldü.

Sputnik'in haberine göre, Ukrayna Demiryolları, 'Bandera'ya karşı konuştuğu için' bir yolcunun ağzının, ellerinin ve ayaklarının koli bandıyla bağlandığını açıkladı.

Habere göre söz konusu fotoğraf, Ukrayna Demiryolları tarafından paylaşıldı.

Bandera. 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'ne karşı Nazilerin yanında yer almış bir işbirlikçiydi.