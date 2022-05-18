Baltık ülkelerinden Finlandiya ve İsveç'e destek açıklaması

Estonya, Letonya ve Litvanya tarafından yapılan ortak açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu sonuna kadar destekleyecekleri belirtildi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Letonya Başbakanı Arturs Krišjanis Karinš ve Litvanya Başbakanı Ingrida Šimonytė'nin imzasıyla yayımlanan Baltık ülkelerinin ortak açıklamasında, "Bizler Estonya, Letonya ve Litvanya Başbakanları olarak Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurusunu içeren tarihi kararlarını tamamen onaylıyor ve sıcak bir şekilde karşılıyoruz" denildi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımının güvenliği artıracağı ve NATO'yu güçlendireceği öne sürülen açıklamada, Baltık ülkelerinin adaylık başvurusunda Finlandiya ve İsveç'e destek olacağı vurgulandı.

NATO üyesi de olan üç ülkenin açıklamasının sonunda, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, NATO'nun bütün Avrupa-Atlantik'te barış, güvenlik ve istikrar için çabalayan savunmacı bir İttifak rolü daha da önemli hale gelmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için NATO içinde Finlandiya ve İsveç ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" diye belirtildi.