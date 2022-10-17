Ballon d’Or'u Karim Benzema ve Alexia Putellas kazandı

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d’or ödülünün sahibi, Real Madrid’in Fransız futbolcusu Karim Benzema oldu. France Football dergisi tarafından Paris'teki Theatre du Chatelet'de düzenlenen gecede, 34 yaşındaki Benzema kariyerinde ilk kez Ballon d'Or'u kazandı.

Barcelona'nın futbolcusu Alexia Putellas ise üst üste ikinci kez Kadınlar Ballon d'Or'un sahibi oldu.

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy Barcelona'nın futbolcusu Gavi'ye verilirken, Barcelona'nın futbolcusu Robert Lewandowski ise yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy ödülünü aldı. Yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Trophy Real Madrid'in futbolcusu Thibaut Courtois'ya verildi. Yılın kulübü ise Manchester City seçildi.