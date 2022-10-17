'Beni Ankara'dan kimse aramadı'... TFF Başkanı: Külliye'de futbol müzesi açılacak

Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Cumhurbaşkanımız sadece futbola değil, sporun her alanının gelişmesi için destek veriyor. 2023 hem Cumhuriyetimizin hem de TFF'nin 100. yılı. Yakın zamanda Külliye'de bir futbol müzesinin açılacağının müjdesini de vermek isterim" dedi.

Tuba Kalçık'ın "TFF Başkanlığı'ndan önce dört büyüklerden taraftarı olduğunuz bir takım var mıydı?" sorusuna Büyükekşi, "Başkanlığını yaptığım dönemde Gaziantepspor dışında bir takımı desteklemedim. Ama şimdi makamım gereği milli takımı tutuyorum. Tüm kulüplere eşit mesafedeyim." diyerek cevap verdi.