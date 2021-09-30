Balkona İngiliz bayrağı baskılı havlu astığı için gözaltına alınmıştı, karar verildi

Kayseri'de, geçen yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda evinin balkonuna İngiliz bayrağı baskılı havlu asması nedeniyle şikayet üzerine polis merkezine götürülüp serbest bırakılan İran uyruklu Mohammad Reza K. (32) hakkında başlatılan soruşturmada karar verildi.

DHA'nın haberine göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mohamed Reza K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilerek, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunun oluşmadığı belirtildi.

Ayrıca, herhangi bir zarar tespit tutanağının da oluşturulmadığı ve zararın meydana gelmediği anlaşıldığından "şüpheli"hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığı dair karar verildiği ifade edildi.