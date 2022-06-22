Balıkesir'de kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı aldırdığı saldırgan tarafından öldürüldü

Balıkesir’in Edremit ilçesi Baraj Caddesi'nde Vergi Dairesi yakınındaki trafo binası çevresinde bir kişinin elinde pompalı tüfekle bir kadınla tartıştığı ihbarı üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri sevk edildi.

İHA'daki habere göre, ekipler bölgeye geldiğinde İsmail E. Sevim Özdemir’e bir el ateş etti. İsmail E. ikinci kez ateş etmek için nişan alırken polis ekipleri İsmail E.’yi ayağında vurdu. Sevim Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, intihar etmeye çalışan saldırgan İsmail E. ise ağır yaralı olarak 112 Hızır Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İsmail E.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Birçok kez uzaklaştırma kararı aldırmış

Katledilen Sevim Özdemir'in saldırgan İsmail E. hakkında birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ve son olarak ise elektronik kelepçe için başvuru yaptığı öğrenildi.

Cinayetle ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Sevim Özdemir’in cenazesiyse olay yerinden alınarak otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.