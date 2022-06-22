Isparta'da kadın cinayeti: 2 aylık hamile kadın vurularak öldürüldü

Isparta'da Ayhan Y. (40), birlikte yaşadıkları evi bir süre önce terk eden Rabia Aydınlı'nın ailesinin yaşadığı Hızırbey Mahallesi'ndeki eve gitti. Aydınlı'nın aile fertleriyle tartışan Ayhan Y, yanındaki tabancayla Rabia Aydınlı ile annesi Ayfer Aydınlı'yı yaraladı.

Aile yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Rabia Aydınlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif şekilde yaralanan anne Aydınlı'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis, Ayhan Y'nin yakalanması için arama çalışması başlattı. (İHA)