Balıkesir'de İlçe Milli Eğitim Müdürü silahlı fotoğrafını paylaşıp sildi: 'Biz her daim hazırlıklı olalım da...'

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sorumluluk almaktan kaçarken bir eğitim skandalı haberi de Balıkesir'den geldi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Erdal Durmuş'un sosyal medyasında makineli tüfekle nişan alırken poz verdiği bir fotoğrafı paylaştı. Durmuş paylaşımda, "Biz her daim hazırlıklı olalım da..." diye yazdı.

Tepki çeken bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gündemine taşıyan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, söz konusu fotoğrafı Genel Kurul'da paylaştı. Sarı, "Bu, öğretmenlerimize, öğrencilerimize örnek olması gereken, okulun güvenliğini sağlaması gereken bir İlçe Millî Eğitim Müdürü" dedi.

Halk TV'deki habere göre, "AKP iktidarının kurduğu kadrolar böyle olursa yaşanan bu sorunların da sonu gelmez" ifadelerini kullanan CHP'li Serkan Sarı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Durmuş'un görevden alınması yönünde çağrı yaparak şunları söyledi: