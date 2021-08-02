Balıkesir'de de orman yangını

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Bozalan Mahallesinde saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı.
DHA'da yer alan habere göre, kuru otların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yöre halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi.
Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, ekiplerin zamanında müdahalesi ve özverili çalışmalarıyla yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alındığını söyledi.
Yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.