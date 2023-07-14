Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Naipler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. 120 personel, 2 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 20 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla yangını söndürmek için çalışmalar sürdürülüyor.

Tarım Bakanı Yumaklı Milas'a gidiyor

Öte yandan Muğla'nın Milas ilçesinde Bodrum Havalimanı yolunda çıkan orman yangınına müdahale de devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangının sürdüğü bölgeye gittiği bildirildi.

İzmir'ın Urla ve Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçelerinde çıkan orman yangınlarınınsa kontrol altına alındığı açıklandı.