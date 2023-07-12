Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6.87 km kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Muhammed Nalbant
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
dış haberler
Haber Merkezi
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Susurluk ilçelinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6.87 km kilometre derinliğinde gerçekleşti.