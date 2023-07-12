Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Susurluk ilçelinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6.87 km kilometre derinliğinde gerçekleşti.