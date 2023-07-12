Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6.87 km kilometre derinliğinde gerçekleşti.