Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, deprem saat 07.21'de ve 6,92 km derinlikte oluştu.
Deprem çevre illerden de hissedildi.
Haber Merkezi
Yekta Armanc Hatipoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Burak Düzer
Haber Merkezi
Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Haber Merkezi
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, deprem saat 07.21'de ve 6,92 km derinlikte oluştu.
Deprem çevre illerden de hissedildi.