Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Haber Merkezi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, deprem saat 07.21'de ve 6,92 km derinlikte oluştu.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Haber

Prof. Dr. Naci Görür: Bu işin şakası yok, Marmara deprem tehdidi altında