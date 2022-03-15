Balıkesir Tabip Odası'ndan baskıya dair basın açıklaması

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık emekçilerinin iş bırakma eylemi sırasında başhekimin acil çalışanlarının dinlenme odasına gelerek işe dönmeleri için baskı yaptığı görüntüler gündem olmuştu.

Balıkesir Tabip Odası, olaya dair basın açıklaması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen basın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"TTB ve Tabip Odamızca 3 Şubat ve 4 Mart 2022 tarihlerinde İl ve İlçe Sağlık Müdürlerine, tüm başhekimlere G(ö)REV etkinliği ile ilgili yazı yazılarak G(ö)REV hakkını kullanmak isteyen meslektaşlarına kolaylık sağlanması ve mesleki dayanışma için destek istenmiştir.

Buna rağmen üzülerek belirtmek istiyorum ki tam da 14 Mart Tıp Bayramının kutlandığı bir günde bizim ilimizde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Başhemşiresince meslektaşlarımıza mobbing uygulanmış, deontoloji ve hekimlik etik kurallarına aykırı küçük düşürücü, tehdit içeren ve aşağılayan sözel şiddet uygulanmıştır.

Anestezi uzmanı meslektaşlarımızı onurlu ve duruşları nedeni ile kutluyoruz.

Liyakate dayanmayan yönetici atamalarının baskı altında görev yaparak neden olduğu bu tür saldırgan, onur kırıcı davranışları ve yasal olarak sürdürülen eylem kırıcılığına yönelik girişimlerini kınıyor, bir daha yaşanmaması için 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasından aldığımız yetki ile, etik ve deontolojik kurallar doğrultusunda ilgililer hakkında gerekli yasal süreci başlatacağımızı belirtmek istiyoruz"