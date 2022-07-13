Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ilginç 15 Temmuz kararı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz'un yıldönümü için ilginç bir karara imza attı. Belediyenin 15 Temmuz kararına göre toplu taşıma sadece saat 18.00 ile 03.00 arası ücretsiz olacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 18:00 - 03:00 saatleri arasında Belediyemize ait toplu ulaşım araçları ÜCRETSİZ! 🚌 pic.twitter.com/pLsG3qlr9v — Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (@balikesirbld) July 12, 2022

Sosyal medyada yapılan duyurunun ardından, ulaşımın neden 18.00'den itibaren ücretsiz olduğu tartışılmaya başlandı. Belediyeden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.