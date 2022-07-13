Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ilginç 15 Temmuz kararı

15 Temmuz'un yıldönümünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi saat 18.00-03.00 arası ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. Ulaşımın ücretsiz olmasına karar verilen saat aralığı dikkat çekti.

Haber Merkezi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz'un yıldönümü için ilginç bir karara imza attı. Belediyenin 15 Temmuz kararına göre toplu taşıma sadece saat 18.00 ile 03.00 arası ücretsiz olacak.

Sosyal medyada yapılan duyurunun ardından, ulaşımın neden 18.00'den itibaren ücretsiz olduğu tartışılmaya başlandı. Belediyeden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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