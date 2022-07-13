15 Temmuz programı belli oldu: Yine 81 ilde sela okunacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz'da düzenlenecek programlar açıklandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bırakacak ve buradaki törene katılacak.

Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda, '15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü' programına katılarak bir konuşma yapacak.

İstanbul’da Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanında, Ankara’da Ulus Meydanı, Kentpark AVM önü, Kızılay Meydanı, İzmir’de Konak Meydanında led ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak.

Diğer taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile 15 Temmuz’da tüm camilerde selalar okunacak.