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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş görüştü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Akın ziyarete ilişkin, "Yerel yönetimlerin çalışmaları, şehirlerimizin ihtiyaçları ve belediyeler arasındaki iş birliği üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 28.10.2026 , 18:51

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Zirayetin ardından açıklama yapan Akın, "Yerel yönetimlerin çalışmaları, şehirlerimizin ihtiyaçları ve belediyeler arasındaki iş birliği üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Akın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile bir araya geldik. Yerel yönetimlerin çalışmaları, şehirlerimizin ihtiyaçları ve belediyeler arasındaki iş birliği üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve kıymetli sohbeti için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum."

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