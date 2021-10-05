Baldur grevi sona erdi, 281 gündür direnen işçiler kazandı

DİSK’ bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, Kocaeli Çayırova ilçesinde kurulu İspanyol sermayeli Baldur Süspansiyon fabrikasında 25 Aralık 2020 tarihinde başlayan grevin, grevci üyelerin talepleri ve onayları doğrultusunda 4 Ekim 2021 tarihi itibariyle varılan anlaşma ile sona erdiğini açıkladı.

Baldur Süspansiyon'da 4 yıl önce başlayan sendikalaşma mücadelesi Temmuz 2020 tarihinde sonuçlanırken, patron yetkiyi tanımamış iş yerinde sendika temsilcilerinin de bulunduğu 5 işçi işten atılmıştı. Grevin başladığı gün patron grev kırıcı olarak içeri işçi sokmak istemiş buna engel olmak isteyen Şube Başkanı ve sendika üyesi işçiler gözaltına alınmıştı.

İşçilerin mücadelesi cesaret verir

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, "Pandemi sürecinde, pandemi fırsatçılarına rağmen greve çıkıyoruz. Grevimizin başarılı olması işçi sınıfımıza yol gösterir. İşçilerin mücadelesi cesaret verir. Grevimiz bu nedenle tüm işçi sınıfının grevidir" demişti.

Yapılan anlaşma sonucu, halen grevi sürdüren sendika üyesi 22 işçi ihbar, kıdem, birikmiş izin ve sendikal tazminat tutarında ek 12 maaş tazminat alacak. Grev sırasında hukuksuz biçimde işten çıkarılan 16 işçi ise aynı şekilde ihbar, kıdem ve açılmış işe iade davaları sonucu alacakları en yüksek tazminat tutarı olan 4+12 maaş ödeme alacak.

Sendika üyesi işçilerin tüm alacakları Birleşik Metal-İş’in toplu sözleşme taslağındaki ücret artışı üzerinden hesaplandı.

Birleşik Metal-İş Sendikasının yaptığı açıklamada “Tüm zorluklara rağmen Baldur grevi sendikal mücadelede büyük bir kararlılık ve dayanışma örneği oldu” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Kocaeli Çayırova ilçesinde kurulu İspanyol sermayeli Baldur Süspansiyon fabrikasında 25 Aralık 2020 tarihinde başlayan grevimiz grevci üyelerimizin talepleri ve onayları doğrultusunda 04.09.2022 tarihi itibariyle varılan anlaşma ile sona erdi. Yapılan anlaşma sonucu, halen grevi sürdüren 22 üyemiz ihbar, kıdem, birikmiş izin ve sendikal tazminat tutarında ek 12 maaş tazminat alacak.

Grev sırasında hukuksuz biçimde işte çıkarılan 16 üyemiz ise aynı şekilde ihbar, kıdem ve açılmış işe iade davaları sonucu alacakları en yüksek tazminat tutarı olan 4+12 maaş ödeme alacak. Üyelerimizin tüm alacakları toplu sözleşme taslağımızdaki ücret artışı üzerinden hesaplandı. 281 gün süren grevde pek çok zorlukla mücadele ettik. İşverenin grev kırıcılığı ve hukuk tanımazlığına, yerel ve merkezi idarenin çıkardığı engeller eklendi.

Tüm zorluklara rağmen Baldur grevi sendikal mücadelede büyük bir kararlılık ve dayanışma örneği oldu. Üyelerimizin grevi sonlandıran anlaşma ile haklarını almış olmalarına karşın, yürütülen mücadelenin toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve işyerine sendikanın girmesiyle sonuçlanmamış olması en büyük üzüntümüzdür.

281 gün süren grev boyunca Baldur işçileriyle dayanışma gösteren başta DISK Yönetim Kurulu olmak üzere tüm dostlarımıza, örgütlü olduğumuz fabrikalardaki üye ve temsilcilerimize, Gebze Sendikalar Birliği'ne, diğer tüm kardeş sendikalarımıza, grevin uluslararası kamuoyuna taşınmasında bize destek olan uluslararası sendikal merkezlere, emekten yana siyasi parti, dernek ve kuruluşlara, mücadelemizi kamuoyuna duyuran yerel ve ulusal basınımıza teşekkür ediyoruz.

Baldur grevi, mücadele tarihimizdeki yerini alacaktır.