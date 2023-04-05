Balcalı Hastanesi'nde hemşire ve teknisyenler kadro talebi için bir araya geldi

Adana'da Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde asli işler başta olmak üzere, sürekli işleri de yerine getiren 4/d’li hemşire ve teknisyenler, öncelikle 4/b olmak üzere, tayin hakkı, mali, özlük ve sosyal haklardan mahrum kalmamak adına bugün bir araya geldiler.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da katıldığı buluşmada yıllarca 4/d pozisyonunda çalışmak zorunda kalan hemşire ve teknisyenler 4/b kadrosunu elde etmek için mücadele kararlılıklarını sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdiler.

Buluşmada söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise ifade edilen tüm sorunların ancak ortak bir mücadele ile aşılacağını, bu sorunların çözümü ve kadro talebi için DİSK ve Dev-Sağlık İş Sendikası'nın bütün şartları zorlayacağını, 4/d’li hemşire ve teknisyenlerin mücadelelerinde yanlarında olduklarını söyledi.

Adana’da yaşanan deprem felaketinden sonra 4/b kadrosuna alınmanın daha acil bir ihtiyaç olduğunu dile getiren hemşire ve teknisyenler Temmuz ayında yapılacak Toplu İş Sözleşmesini de yakından takip ettiklerini vurgulayan sağlık emekçileri ”Zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren asıl işler”i temsil eden mesleklere sahip olan hemşire ve teknisyenlerin Anayasanın 128. Maddesi açıkça ihlal edilerek kadrolu personel tarafından yerine getirilmesi gereken asli ve sürekli hizmetlerde 4/d’li sözleşmeli istihdamının artık tahammül edilemez olduğunu belirttiler.