Balbay: BAE, 'Sıcak para vermek yerine kârlı şirketlerinizi alayım' demiş

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, peş peşe gelen harç ve vergi zamlarına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki diyaloğu yazdı.

Balbay, "Dünkü Resmi Gazete, ekonominin geldiği noktanın anlatımıydı. Bütün yükü vatandaşa yüklemekten başka çareleri kalmadı. Para bulmak için de çare, Erdoğan’ın memleket gezisine çıkması, yani Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitmesi!" dedi.

Balbay, yazısında, şu kulis bilgisine yer verdi:

"Ankara’da konuşulan o ki Mehmet Şimşek, Erdoğan’a şunu önermiş: 2 yıl kamu- halk her alanda acı reçete uygulayalım, Arap ülkelerinden sıcak para beklemeyelim!

Erdoğan karşı çıkmış, 'Her şey yerel seçimleri kazanmaya göre planlanmalı' demiş!

BAE de 22 Haziran’da Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek’e sıcak para vermek yerine şunu istemiş: Kârlı şirketlerinizi alayım!

Şimdi Erdoğan temmuz ortası gidip 'bizzat' pazarlık yapacak! Şimşek izlenen politikayı, 'Ortaya karışık bir şey' diye özetliyormuş! Tablo ekonomik bağımsızlığın ortadan kalktığını gösteriyor!"