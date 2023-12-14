Bakûr belgeseli davasında Mavioğlu ve Demirel'e hapis cezası

Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve yönetmen Çayan Demirel’in yönetmenliğini yaptıkları “Bakûr” (Kuzey) belgeselinde “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandıkları davanın 7'nci duruşması görüldü.

Bir önceki duruşmada savcı mütalaasını tekrar ederek, Demirel ve Mavioğlu için ceza istemişti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel'e 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası verdi. Ceza, 2 yıldan az olmadığı için ''hükmün açıklanmasının geri bırakılması'' kararı çıkmadı.

Filmin yapımcısı Ayşe Çetiner karara itiraz edeceklerini söyledi. soL'a konuşan Çetiner, Çağlayan Adliyesi'nden SEGBİS ile duruşmaya bağlanan eşi Çayan Demirel'in yıllar önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yüzde 99 engelli olmasına karşın, mahkemenin bunu dikkate almadığını da dile getirdi.

Çetiner önceki duruşmalarda olduğu gibi avukatların sanatsal ifade özgürlüğü ve filmin çekildiği dönemin konjonktürünün dikkate alınmasını gerektiğine yönelik savunma yaptıklarını belirtti.

İstinafa başvuracaklarını belirten Çetiner "Hakkımızı aramaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile yönetmen Çayan Demirel'in yönettiği, yapımcılığını Ayşe Çetinbaş'ın üstlendiği 92 dakikalık "Bir Gerilla Belgeseli: Bakûr" (Kuzey) belgeseli 21 Mart 2013 Diyarbakır Newroz'unda Abdullah Öcalan'ın PKK'ye geri çekilme çağrısıyla başladı.

2013 yılında başlayan belgesel hazırlıkları iki yıl sürdü ve eser 2015 yılında seyirciyle buluştu. Belgesel 34. İstanbul Film Festivali'nde yarışma dışı kategorisinde gösterilecekti. Ancak İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), belgeselin gösterimini iptal etti, gerekçe olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 11 Nisan'da gönderdiği "kayıt tescil belgesi" konusundaki uyarı yazısını gösterdi.

İptal edilen gösterim tarihinde izleyiciler, Atlas Sineması önünde toplandı, daha sonra film gösterimi yerine forum yapıldı. Sinemacılar ortak bir toplantı düzenledi ve bazı film ekipleri boykot kararını uyguladı.

Belgeselin gösteriminden iki yıl sonra, filmin iki yönetmeni Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel ile Batman'daki film gösteriminden sorumlu Dicle Anter'e "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla dava açıldı.