Bakırlıoğlu: İstanbul havaalanı hâlâ orman görünüyor!

CHP Manisa milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İstanbul Havalimanı'nın halen envanterde "orman alanı" olarak göründüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alan Bakırlıoğlu AKP'nin iktidarı döneminde orman alanlarını 2,4 milyon hektar artırdığına ilişkin ifadelerini sorguladı, bu artışın sebebinin zaten varolan orman alanlarının envantere girmesi olduğuna ilişkin değerlendirmeleri hatırlattı.

Gerçekte ciddi bir ormansızlaştırmayla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu ormanların madencilik vb. faaliyetler için tahsislerinin büyük sorun olduğuna dikkat çekti. İstanbul Havalimanı'nın da envanterde halen orman alanı olarak göründüğüne ve tahsisli alan olduğuna işaret etti.

'Ağaçlandırma yok, kağıt kalem oynatarak orman alanları envantere giriyor'

Bakırlıoğlu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yaptığı sunumda "Yürüttüğümüz bu çalışmalarla 2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman alanlarımızı 2022'de 23,2 milyon hektara ulaştırdık" ifadelerini kullandığını belirttiği konuşmasında Bakan Yumaklı'ya hitaben şunları söyledi:

"Yani buradan şunu mu anlamamız lazım. Bu yirmi yıllık süreç içerisinde siz yaklaşık 2,4 milyon hektar yeni orman arazisi yani hazineye ait olan arazilerin hepsini orman hâline mi getirdiniz; bu mu anlaşılıyor buradan?

Bunu her seferinde söylüyorsunuz fakat bu sektörün içindeki insanlar da şunu söylüyorlar: 'Bu artışın sebebi, zaten esasında var olan, yüzyıllardan beri var olan ormanların envantere girmesinden başka bir şey değildir bu' diyorlar yani kalkıp da 2,5 milyon hektar alan ormana çevrilmiş değil.

Mesela, 2020 yılının başında Kars ilindeki orman alanı miktarı sıfır. 2021 yılında amenajman planı yenileniyor, 12 bin hektar zaten var olan orman envantere yürüyor yani kâğıt üzerinde 12 bin hektar orman sahibi olmuş oluyor.

Oturduğumuz yerden, kâğıt kalem oynatarak rumuz değişikliğiyle sadece Şanlıurfa'da 240 bin hektar orman alanı envantere girmiş durumundadır. Yani orman genel müdürlüğünün yapmış olduğu bir ağaçlandırma yok ortada, yeni bir orman alanı yok, zaten yüzlerce yıldır Şanlıurfa'da bulunan 240 bin hektar orman alanı rumuz değişikliğiyle envantere giriyor."

'En büyük sorunlardan biri tahsisler'

Türkiye'nin çok ciddi bir ormansızlaşmayla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu en büyük sorunlardan birinin tahsisler olduğuna dikkat çekti:

"Ormanlarımıza madencilik faaliyetlerine, turizm tesislerine, eğitim tesislerine enerji faaliyetleri için verilen izinlerde, tahsislerde son yıllarda çok ciddi bir artış var.

2020 yılı sonu itibarıyla toplamda 748 bin hektar alan tahsis edilmiş. Bu 748 bin hektar alanı artık bir daha orman hâline getirme şansımız yok.

Mesela, şu anda, İstanbul Havalimanı artık tahsis edilmiş bir yerdir ve hâlen daha sizin envanterinizde "orman alanı" olarak gözükmektedir.

Özellikle 2002-2020 yılları arasında tahsis miktarı bütün, bugüne kadar 748 bin hektar tahsisten bahsediyoruz.

İktidarınız dönemindeki tahsis 494 bin hektar, yaklaşık 500 bin hektar. Toplamın yüzde 66'sı iktidarınız döneminde yapılmış. 2002-2020 arasında ortalama her yıl 29 bin hektar alan tahsis edilmişken, özellikle son beş yıl ortalamasına baktığımız zaman 29 bin hektar olduğunu görmekteyiz.

Şimdi, artık öyle bir hâle gelmiş ki bazı yıllar yapılan ağaçlandırmadan daha fazla tahsise ayrılmış. Mesela 2005, 2007, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021 yıllarında yapılan ağaçlandırma çalışmasından daha fazla tahsislere yer ayrılmış. 2020'de mesela 18 bin hektar ağaçlandırma yapılmış, verilen izin ise 47 bin hektardır. 2021'de ağaçlandırma 35 bin hektar, verilen izin 42.700 hektar."

Orman varlığına endüstriyel üretim tehdidi

Ülkenin orman varlığına yönelik tehditlerden birinin de endüstriyel üretim olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu "2005 yılında 13,9 milyon metreküp odun üretimi yapılmışken, 2021 yılının üretimi 31,9 milyon metreküp. Orman varlığında herhangi bir değişme yok, ancak endüstriyel üretimde 2 katından fazla bir artış var" dedi.