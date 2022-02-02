Bakırköylüler kültür sanat konağının tahliyesine karşı eylemde

İstanbul'da Bakırköylü Sanatçılar Derneği’nin (BASAD) kullandığı kültür sanat konağının tahliye kararına karşı bu sabah çok sayıda sanatçı, öğrenci ve yurttaş İstanbul Caddesi’ndeki bina önünde toplandı.

Binanın tahliyesi için Bakırköy Kaymakamlığı’nca yapılan tebligatta bugün saat 10.00’da binanın boşaltılması istenmişti. BASAD’ın çağrısı üzerine burada sanat eğitimi alan öğrenciler, buradan yetişmiş sanatçılar ve çok sayıda yurttaş tahliyeye engel olmak için sabah saatlerinde BASAD binası önünde toplandı.

BASAD Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Gülek yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kütüphane yapılacağı gerekçesiyle binayı tahliye etmelerini istediğini söyledi. 1908’de yapıldığından beri ağırlıklı olarak eğitim ve kültür, sanat merkezi olarak kullanılan binanın Bakırköy Halkevi olduğu dönemde bu binadan yetişen Üstün Asutay, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Cem Karaca, Cihat Tamer, Ergun Köknar ve Erdoğan Sıcak’ın 1993 yılında BASAD’ı kurduğunu hatırlatan Gülek, derneğin 19 yıldır bu binada hizmet verdiğini dile getirdi.

'Rıfat Ilgaz Kütüphanesi yıllardır neden kapalı?'

Gülek “Bakırköylüler, sanatçılar, sanatseverler olarak, bizi buradan çıkardıktan sonra bu binayı ne yapacağınızdan, ona mı, buna mı vereceğinizden çok daha büyük meraklarımız var. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na soruyoruz: Yıkmadan yapamıyor musunuz? Kütüphane yapmak için eşsiz ve tarihi bir ‘Sanatçı Fabrikası’ yıkılır mı? ‘Sanatçı Fabrikası’ niteliğinde kaç tane yer yarattınız da buna gerek kalmadı? Kütüphane için başka yer mi yok? Kütüphaneye bu kadar meraklıydınız da yüzlerce kütüphaneyi neden âtıl bıraktınız? Okul kütüphaneleri kapatılıp derslik yapılırken, Milli Eğitim Bakanlığı’na neden ‘dur!’ demediniz? Bakırköy’ün güzelim Rıfat Ilgaz Halk Kütüphanesi’ni yıllardır neden kapalı tutuyorsunuz?” diye konuştu.

'Neye karşısınız? Neden rahatsızsınız?'

Gülek “Ya da esas soru: Sahi bizi buradan neden çıkartıyorsunuz? Neye karşısınız? Sanata mı karşısınız? Sanatçıya mı? Çocukların, gençlerin sanat eğitiminden geçmesine mi? Sadece burada ücretsiz sanat eğitimi alabilen fakir çocukların yüzlerinin gülmesine mi?” dedi.

Bakanlığa “Neden rahatsızsınız?” diye seslenen Gülek sözlerine şöyle devam etti:

“Hababam Sınıfı’nın Münir Özkul’la hayat bulan Mahmut Hocası gibi dosdoğru, vicdanlı dürüst kuşaklar yetiştirmemizden mi?

Ayşen Gruda’nın, Cumhuriyet’e sımsıkı sarılın isteğine uymamızdan mı?

Tarık Akan gibi haksızlığa, eşitsizliğe karşı olmamızdan mı?

Cem Karaca gibi sınıf ayrımına karşı olduğumuzdan, şarkılar-türküler söyleyip, kadınlı-erkekli el ele, omuz omuza halay çekmemizden mi?

Üstün Asutay, Altan Erbulak gibi halkı güldürmemizden mi?

Cihat Tamer gibi yasakları, sansürleri her dönemde eleştirmemizden mi?

Ressamlarımızın fırçalarıyla rengarenk, aydınlık, güneşli dünyalar yaratmasından mı?

Danstan mı? Baleden mi? Gitardan mı? Kemandan mı? Neden rahatsızsınız?

Haydi söyleyin! Çıkarın ağzınızdaki baklayı: Sahi bizi buradan neden çıkartıyorsunuz?”

Tahliye kararına imza atanlara seslenen Gülek “Bakırköy’ün Kültür Sanat Konağı’nı yok edenler, Bakırköy’ün geçmişine saldıranlar, yok etmek için ‘kütüphane’ bahanesine sığınanlar, Atatürk’ün kurduğu ve kapatılan Halkevleri’nin aynı ruh ve işlevle yaşayan son temsilcisini yok edenler, Anayasamızın ‘sanatı ve sanatçıyı koruma zorunluluğuyla’ ilgili 64. maddesine uymayanlar, siyasi iktidar, Kültür ve Turizm Bakanı, Vakıflar Genel Müdürü! O sayfalarda sizin de adlarınız olacak. Bu yanlış karara attığınız imzayı ‘tarih baba’ yazacak. Biz de okuyacağız ve hiç unutmayacağız” dedi.

'Yine geleceğiz, çünkü biz hancıyız, biz haklıyız'

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na seslenen Gülek “Sanata, sanatçıya, kültürel geçmişimize, tarihimize, hafızamıza dokunmayın! Bilinsin ki, olası olumsuz gelişmelerde de, binanın amacı dışında kullanılmasına Bakırköylüler ve sanatçılar olarak izin vermeyeceğiz. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi ve ekledi:

“Son sözümüz şu: Biz buradan gitsek de yine geleceğiz. Çünkü biz hancıyız, biz haklıyız. Yaşasın Sanat! Yaşasın BASAD! Yaşasın Bakırköy!”

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da bir konuşma yaparak binanın tahliye edilmesi durumunda buradaki sanatçılar ve öğrenciler için belediyenin yer tahsis edeceğini söyledi. Bazı yurttaşların Kerimoğlu’na konuşması sırasında tepki gösterdiği görüldü.

Bakırköy Kent Konseyi’nin de katıldığı eyleme TKP Bakırköy İlçe Örgütü üyeleri de destek verdi.

Yeni tebligat: 'Makul sürede boşaltın'

Basın açıklamasının yapıldığı saatlerde binanın tahliyesi için gelmeyen yetkililerin binanın "makul sürede" boşaltılmasını istediği öğrenildi.

BASAD Yönetim Kurulu'nca yapılan açıklamada "Bakırköy Kültür Sanat Konağı yapılan tebligat doğrultusunda bugün saat 10:00'da boşaltılmamış; Yetkililerce, 'binadaki kültürel, sanatsal açıdan değerli obje, koleksiyon ve eşyaların zarar görmeden taşınmasındaki zorluklar göz önüne alınarak, binanın makul sürede, tarafımızdan boşaltılması istenmiştir" denildi.