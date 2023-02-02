Bakırköy'de metrobüs yangını çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangından dolayı metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakırköy'de metrobüs yangını
İstanbul Bakırköy'de bir metrobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Merkezi
Bakırköy'de metrobüs yangını çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangından dolayı metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.