Bakırköy'de metrobüs yangını

İstanbul Bakırköy'de bir metrobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Merkezi

Bakırköy'de metrobüs yangını çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangından dolayı metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

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