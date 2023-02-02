Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: 1 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'da Bahçelievler D-100 üzerinde bir İETT otobüsü durağa girdi.

Durakta bekleyen yolculardan 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay D-100 yan yolda bir İETT otobüsünün kontrolden çıkarak, alışveriş merkezi yakınındaki otobüs durağının önünde bir minibüse çarpmasıyla gerçekleşti.

İETT resmi hesabından yapılan açıklamada, Bahçelievler'de bir özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak durak alanına girdiği belirtildi. Açıklamada, "İlk belirlemelere göre ne yazık ki 1 vatandaşımız vefat etmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Olayla ilgili teknik ve idari incelemeler sürmekte olup, Genel Müdürümüz de alana intikal etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Otobüs içi kamera görüntülerinin temini ve olay mahallinde yapılacak detaylı tespitler üzerinden kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği aktarılan açıklamada, yaşanan kazadan derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.