Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi için tutuklama talebi

İstanbul Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 63 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı. Savcılık, 21'i belediye personeli, 19'u firma temsilcisi olmak üzere 40 kişinin tutuklanmasını talep etti. 17 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Aralarında belediyenin Özel Kalem Müdürü Suzan Kurt ve Hukuk İşleri Müdürü Sinan Derman'ın da bulunduğu 6 kişi serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, belediyenin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlük yapıldığı ve bu yolla kamu zararı oluştuğu iddiaları üzerine başlatıldı.

Soruşturma dosyasında ayrıca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı biçimde para talep edildiği, istenen parayı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin bekletildiği yönündeki ihbarlar da yer aldı.

42 ihale dosyası incelendi

Başsavcılığın açıklamasına göre 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesi'nin farklı müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin telefon görüşme kayıtları (HTS), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve iletişimin tespitine ilişkin çalışmalar da incelendi. Teknik araçlarla izleme tedbirlerinden elde edilen veriler de soruşturma dosyasına dahil edildi.

'İhaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlamaları kapsamında belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve ihalelere katılan firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Belediye başkanının babası hakkında ev hapsi talebi

Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 17 kişi arasında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun 86 yaşındaki babası Mustafa Özdemir de bulunuyor. Özdemir hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanması talep edildi.

Savcılık ayrıca bazı firma temsilcileri ve belediye personeli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasını istedi.

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