Bakırköy Belediyesi soruşturması: 61 kişi adliyede

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 61 kişi, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin buradaki savcılık işlemleri sürerken, gözaltında bulunan 2 kişinin de gün içerisinde savcılığa getirileceği öğrenildi.

Soruşturmada neler yaşanmıştı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçları işlendiği iddia edildi.

İhbarlar üzerine soruşturma başlatılmıştı. "İhaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlamalarından yürütülen soruşturma kapsamında, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ihalelere katılan firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, Bakırköy Belediyesi başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 58 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Yeni Partili Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun 86 yaşında olan babası Mustafa Özdemir ve dayısı yer alıyor.

Devam eden çalışmalarda gözaltı sayısı 63'e yükselmişti.

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