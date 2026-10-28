İstanbul’da dört CHP’li belediye daha Yeni Parti’ye geçti

İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ile Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi Yeni Parti'ye katıldı.

Katılımlara ilişkin açıklama dün saat 14.00 gibi yapılması bekleniyordu ancak sabah saatlerinde Bakırköy Belediyesi'ne operasyon yapılması nedeniyle 18.00 sıralarında yapıldı.

Üç başkan ve bir başkan vekili adına yapılan katılım açıklamasını Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi okudu.

CHP’den ayrılma kararlarının ideolojik değil, yönetim anlayışındaki farklılıkların sonucu olduğunu belirten Çebi "Cumhuriyetimizin temel değerlerine, demokrasiye, adalete ve halkın iradesine bağlılığımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Bu anlayışla, siyasi yolculuğumuza Sayın Özgür Özel’in önderliğinde Yeni Parti çatısı altında devam etme kararı almış bulunuyoruz. Bu süreçte bizimle birlikte hareket etme kararı alan belediye meclis üyelerimize, ortaya koydukları dayanışma ve gösterdikleri güven için teşekkür ediyoruz. Farklı bir siyasi tercihte bulunmayı seçen meclis üyelerimizin kararlarına da saygı duyuyor, kendilerine siyasi yaşamlarında başarılar diliyoruz” dedi.

Geçen hafta Yeni Parti'ye katılan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in de destek verdiği katılım açıklamasında Çebi, 4 ilçeden 86 meclis üyesinin de Yeni Parti'ye katıldığını duyurdu.

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