Bakanlıktan yönetmelik değişikliği: Bayanlar saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin beşinci maddesinin, “bayan amir ve personelin saç ve tırnakları” ile ilgili düzenlemesini içeren “n” fıkrasında değişiklik yapıldı.

Buna göre yönetmelikteki, “makyaj ve saç modellerinde abartıya kaçamaz” düzenlemesi, “makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz” ifadeleri ile değiştirildi.

Yönetmeliğin ilgili bendinin yeni hali şöyle oldu:

“Bayan amir ve memurlar tırnak uzatamaz, (Değişik ibare: RG-25/8/2022-31934) makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz, ziynet eşyası ve benzeri takılar takamazlar. Uzun saç bırakan bayanlar saçlarını toplar, dağınık bırakamazlar. Kısa saç bırakan bayanların saç uzunlukları omuz hizasını geçemez ve dağınık olamaz. Bayan personelin saç uzunluklarına bakılmaksızın, saçları dağınık, dikkat çekecek ve resmi üniformaya yakışmayacak şekilde olamaz."

Yönetmeliğin dokuzuncu maddesinde düzenlenen, kurum tarafından personele verilecek göğüs arması, görev yeri kol arması, kokart, rütbe, sınıf ve branş işaretlerinde ise kapsam genişletildi. Eskiden sadece özel harekat polislerinin bu ihtiyaçları kurum tarafından karşılanıyordu. Diğer personelin ise ihtiyaçlarını kendisinin temin etmesi isteniyordu.

Değişiklikle özel hareket personelinin yanına çevik kuvvet ve çevik kuvvet bünyesinde yer alan atlı polis, takviye hazır kuvvet personeli, arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personelin de bu ihtiyacının kurum tarafından karşılanacağı belirtildi. (ANKA)