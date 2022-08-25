ÇED süreci sonrası alınan geçici faaliyet belgesi açılma ruhsatı yerine geçecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”te bazı düzenlemeler yapıldı. Yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre ÇED sürecine tabi tutulduktan sonra “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği”ne göre verilen geçici faaliyet belgesi, yönetmelik çerçevesinde başvuru, açılma ruhsatı, yer seçimi ve tesis kurma izni uygulamalarında çevre izin ve lisans belgesi yerine geçebilecek.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği’nde şu maddelere yer verildi:

1. Mesleki ya da teknik ortaöğretim diplomasına veya en az dördüncü seviye kurs bitirme belgesine veya en az dördüncü seviye meslekî yeterlilik belgesine sahip kişilerin de güzellik salonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilmesi sağlandı.

2. Güzellik salonlarında yer alan ve güzellik uzmanlarınca kullanılacak tüy alma uygulamalarına yönelik cihazlar “600-1200 nanometre dalga aralığındaki yoğun atımlı ışık (IPL)” ve “sadece epilasyon endikasyonuyla üretilmiş 20j/cm2 enerji sınırını geçmeyen seri atışlı diode lazer cihazı” olarak belirlendi. Bu cihazlara ilişkin teknik bilgilerin yıllık olarak mutat şekilde ve ayrıca yeni cihaz alınması durumunda ise yetkili idareye ve valiliğe (il sağlık müdürlüğü) bildirilmesi sağlandı.

3. Güzellik salonlarının yetkili idarelerce her yıl Şubat ve Ağustos aylarında ve uygun görülecek diğer zamanlarda denetlenmesi, yapılacak denetimlerde il sağlık müdürlüğü temsilcisinin de yer alması sağlanırken denetimler sonucu yönetmeliğe aykırılıkların tespiti halinde uygulanacak yaptırımlar da belirlendi.

4. Cihazların nanometre aralığı ve enerji sınırı tespitine ilişkin denetimler, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kuruluşlar vasıtasıyla her yıl ve her cihaz alımında veya cihaz başlığı değişiminde yapılacak, yine denetimlerde ilgili mevzuata uygunluğu gösterir CE belgesi ve sorumlu müdürün yazılı beyanı aranacak.

5. Denetimlerin muayene programının çerçevesi ve ilgili diğer hususların Türk Akreditasyon Kurumu’nun görüşü alınarak, Bakanlıkça 1 yıl içinde çıkarılacak tebliğ ile belirleneceği hüküm altına alındı. Cihazlar konusunda akredite olma şartı 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve akreditasyon şartının yürürlüğe gireceği tarihe kadar da muayene faaliyetini gerçekleştirecek kuruluşların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş olması yeterli olacak.

6. Güzellik salonlarında yapılabilecek işlemlere kalıcı makyaj eklendi.

7. Güzellik salonlarındaki yasak işlemler yeniden düzenlendi. Buna göre hiçbir tıbbi işlem ve bunlara ilişkin reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetleri yapılamayacak.

Yönetmelik değişikliğiyle özel spor tesislerinin ve kuyum ticareti faaliyetleriyle ilgili ilave şartlar ilk defa yönetmeliğe eklendi. Buna göre belirtilen iş yerlerinin sahip olması gereken özellikler ve bu iş yerlerinde yapılacak mekânsal düzenlemelere ilişkin kriterler detaylı olarak belirledi.

Ayrıca Sağlık Bakanlığınca 2010 yılından itibaren sınıf tespiti yapılan faaliyet alanlarından 1. sınıf GSM: 39 adet, 2. sınıf GSM: 110 adet, 3. sınıf GSM: 20 adet şeklinde gayrisıhhi müesseseler listesine eklendi.

Diğer yandan açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler; taşınmaz ticareti; elektrikli araç şarj istasyonları ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri, motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri ve her türlü motorlu araç testi ve incelemesi yapan ekspertiz yerleri için getirilen ilave düzenlemelere uyum için verilen süre de 31 Temmuz 2022 tarihi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı. (İHA)