Bakanlıktan Vural Avar'ın ölümüne ilişkin açıklama

28 Şubat hükümlüsü, demans hastası emekli korgeneral Vural Avar’ın cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel af yetkisini kullanmak istediğini fakat Avar’ın müracaat etmediğini açıklamıştı. Bozdağ’ın bu açıklaması Avar’ın kardeşi Mehmet Ünal Avar tarafından yalanlanmıştı.

Adalet Bakanlığı "Vural Avar'ın Cumhurbaşkanı'na belirli durumlarda kişilerin cezalarını hafifletme veya kaldırma yetkisi tanıyan Anayasa'nın 104. maddesinden yararlanma talebinde bulunduğunu ve dilekçesinin derhal işleme konulduğunu" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Hükümlü Vural Avar ceza infaz kurumunda vefat etmeden önce Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tanınan özel af yetkisine müracaat etmedi" şeklinde haberler yayınlandığı belirtildi. Konuyla ilgili şunlar kaydedildi:

"Hükümlü Vural Avar, 16 Aralık 2022 tarihli dilekçesi ile Anayasa'nın 104. maddesinden yararlanma talebinde bulunmuş ve bu dilekçe derhal işleme konulmuştur. Söz konusu dilekçe ve bu dilekçenin verildiğine ilişkin tutanak dosyada yer almaktadır. Bunun dışındaki iddialar gerçek dışıdır."

Anayasa'nın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine ilişkin 104. maddesinde "Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır" fıkrası bulunuyor. (AA)