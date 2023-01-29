Bakanlıktan 'şüpheli ölüm' yanıtları: Yurtlardaki manevi danışmanlar gençleri bilinçlendiriyor

Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan Halil Gülcan 11 Mayıs’ta, Emre Kandemir 21 Mayıs’ta ve Muhammet Kaya 10 Haziran’da, şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Gazete Duvar'dan Ceren Deniz'in haberine göre; yaşananlar sonrası Akdeniz Üniversitesi’ndeki Bezmi Alem Valide Sultan Erkek Öğrenci Yurdu ile Elmalılı Hamdi Yazır Erkek Öğrenci Yurdu'nda görevlendirilen ‘manevi danışmanlar’ tartışma konusu oldu. Görevden alınan danışmanlar, birkaç ay sonra tekrar göreve getirildi.

Konuyla ilgili iddialar ve öğrenci ölümleri, verilen soru önergeleriyle TBMM'ye taşındı. Ancak önergeler, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iade edilirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca önergeye ‘Soruşturma devam ediyor’ şeklinde yanıt verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı topu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na attı

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, ‘ölümlerin gerçekleştiği öğrenci yurtlarının menzil tarikatı kontrolünde olduğu ve yurtlarda Diyanet kadrolu manevi danışmanların görev yaptığı’ yönündeki iddiaların muhatabının Gençlik ve Spor Bakanlığı olduğunu belirtti. Konunun kendi görev ve sorumluluk alanlarında olmadığını ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı’na başvurulması istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri ile protokol imzalayarak başlattıkları ‘manevi danışmanlık’ uygulamasına ilişkin soru için de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı işaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuya ilişkin yazısında şöyle denildi: “Önergede belirtilen Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunduğundan bakanlığımız görev, yetki ve sorumluluk alanına giren herhangi bir husus bulunmamaktadır.”

Gençlik Spor Bakanlığı, soru önergelerine verdiği yanıtta, öğrenci ölümlerine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek manevi danışmanlıkla ilgili soruları yanıtladı.

'Manevi danışmanların yetki ve sorumlulukları neler?'

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi’ndeki Bezmi Alem Valide Sultan Erkek Öğrenci Yurdu ile Elmalılı Hamdi Yazır Erkek Öğrenci Yurdu'nda görevlendirilen, tepkiler üzerine görevden alınan ve birkaç ay sonra yeniden göreve getirilen manevi danışmanlarla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Gençlerimizin ruhsal iyi olma haline destek vermek amacıyla, bakanlığımız uzmanlarından oluşan psikososyal destek ekipleri pek çok nitelikli çalışma yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında; bireysel psikolojik danışmanlık uygulamaları, gerektiğinde uzman meslek elemanlarına yönlendirme ve yurtlarımızda barınmakta olan gençlerimize yönelik koruyucu ve önleyici nitelikte faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Yine bakanlığımız tarafından gençlerin psikososyal gelişimlerine katkıda bulunmak, ilgi, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak ve ruhsal olarak güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla proje ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir.”

'Amaç zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek'

Gençlere yönelik projelerin yürütüldüğünden bahsedilen yanıtta, bu faaliyetlerinin amacının gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, onlara rehberlik ve danışmanlık yapmak, zararlı alışkanlıklara karşı onları bilinçlendirmek olduğu belirtildi.

Soru önergelerine verilen yanıtta, “Risk altında olan gençlerimizi belirlemeye yönelik çeşitli bilimsel yöntemlere dayalı risk değerlendirme çalışmaları planlanmakta; psikolog, psikolojik danışman, sosyal çalışmacı gibi personellerin hizmet içi eğitim yoluyla güncel yaklaşımları edinmelerini sağlayan eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir” ifadeleri yer aldı.