Cumhurbaşkanı Yardımcısı soru önergelerini yanıtsız bıraktı: 'İlgi alanım değil diye cevap veriyor'

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Fuat Oktay’ın 27. yasama döneminde kendisine yöneltilen soru önergelerinin kaçına cevap verdiğini, kaçını yanıtsız bıraktığını sordu.

Şentop, Karabat'ın 20 Ekim 2022’de ilettiği önergeye verdiği yanıtta, 27 yasama döneminde Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle toplam 8 bin 885 soru önergesi verildiğini, bunlardan 2’sinin önerge sahibi tarafından geri çekildiğini, 2 bin 292’sinin süresi içinde ve 4 bin 135’inin süresi geçtikten sonra yanıtlandığını, 2 bin 377’sinin yanıtlanmadığını, 79’unun da 15 günlük yanıtlama süresinin devam ettiğini bildirdi.

'Birçok soruya tek cümlelik cevap veriyor'

Özgür Karabat, konuya ilişkin bugün ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Fuat Oktay’ın yanıtladığı ve yanıtlamadığı soru önergeleriyle ilgili şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın, sorulan sorular karşısındaki tavrı çok ilginç. Tam 8 bin 885 soru sorulmuş, bu soruların 2 bin 292’sine süresinde, 4 bin 135’ine de süresi geçtikten sonra cevap vermiş, 2 bin 377 soruya hiç cevap vermemiş. Ayrıca süresinde ya da süresinden sonra verdiği soru cevaplarında da ilginçlik, alakasızlık kol geziyor. Birçok soruya ‘Benim ilgi alanım değil’ diye cevap veriyor. Yine birçok soruya ‘Cevabını şu linkte bulabilirsiniz’ diye cevap veriyor. Birçok soruya tek satır ya da tek cümlelik cevap veriyor.

Oysa bazen soru önergeleri 7 sorudan, 8 sorudan, 9 sorudan oluşuyor ama Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Meclis’i hiç dikkate almıyor, Meclis’in saygınlığını dikkate almıyor. Atanmış bir memur olarak, sorulara tek cümlelik cevaplarla ‘dostlar bizi alışverişte görsün’ misali cevap veriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kendisi Meclis’in denetim ve yasama işlemini zafiyete uğrattığı bir yana, aynı zamanda Sayın Fuat Oktay’ın tavırları da bu konudaki zafiyeti kat be kat artırıyor.”