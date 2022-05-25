Bakanlıktan otellere 'döviz' uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, müşterilerine yetkisiz olarak döviz alım satım işlemi yapan otellere yasaklama kararı aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Otelciler Federasyonu'na gönderilen uyarı yazısında döviz alım satım işlemlerine yönelik mevcut düzenlemeye dikkat çekerek, yetkisiz olarak dolar alım-satımı yapan turizm işletmelerine 6 aya kadar "faaliyet durdurma" cezası verileceği uyarısında bulundu. Böylece izin belgesi olmayan işletmelerin ticari amaçla döviz alım satımı yasaklanmış oldu. Ayrıca otellerden, internet sitelerindeki döviz alım satımıyla ilgili ibarelerin kaldırılması istendi.

Kararda “Son zamanlarda bazı konaklama faaliyetiyle iştigal eden otel, pansiyon gibi iş yerlerinde yetkisiz olarak döviz alım satımı yapıldığına ve internet sitelerinde de söz konusu hususun otel hizmeti olarak duyurulduğuna rastlanmaktadır. Mevzu bahis iş yerlerinde yetkisiz döviz alım satımı yapıldığının tespiti halinde yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince iş yerindeki tüm faaliyetlerin bir ayda altı aya kadar, tekrarı halinde sürekli olarak durdurulması gerekmektedir. Bu durumun ise aylar öncesinden rezervasyon yaptıran vatandaşların ve özellikle yaz aylarında turistlerin mağduriyetine yol açacağı açıktır. Bu itibarla konaklama faaliyeti ile iştigal eden iş yerlerine hükümlerinden de bahsedilerek bakanlığınızca gönderilecek bir uyarının, hem yetkisiz döviz alım satımının önüne geçebilmek hem de vatandaşların ve turistlerin mağduriyet yaşamasını engelleyebilmek için faydalı olabileceği değerlendirilmektedir” ifadeleri yer aldı.

6 aya kadar faaliyet yasağı

Yetkili müessese faaliyet belgesi bulunmayan gerçek ya da tüzel kişilerin ticari amaçlı döviz işlemi yapamayacağı hatırlatılan yazıda, yetkisiz olarak dolar alım-satımı yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işyerlerindeki tüm faaliyetlerin 1 aydan 6 aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulacağı belirtildi.

Faaliyet durdurma cezasının, aylar önce rezervasyon yaptıran vatandaşlara ve yabancı turistlere yönelik mağduriyete yol açabileceğine dikkat çeken bakanlık, bu durumun yaşanmaması için turizm işletmelerinin uyarılmasını istedi.