Bakanlıktan milletvekiline alay eder gibi yanıt

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanının cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesine verilen cevaba tepki gösterdi.

“Halkımız adına yaptığımız denetim görevimiz engelleniyor” diyen Sarıbal, “Hükümet üyelerine yönelttiğimiz soruların hiçbirine doğru dürüst cevap alamıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen yönetim ile Bakanların halka ve onun temsilcilerinin olduğu TBMM’ye karşı keyfi bir tutum içinde olduklarını belirten Sarıbal, “Bunun son örneğini Tarım ve Orman Bakanlığının cevaplandırması istemiyle “tarımsal hasıla, tarımsal dış ticaretimiz ve çiftçilere verilen tarımsal destek ödemeleri” ile ilgili soru önergesinde yaşadık” diyerek şu bilgileri verdi:

Bakanlıklar alay ediyor

“Bakan 2 Mayıs 2021 tarihinde kişisel Twitter hesabında bir açıklama yapmış ve 205 ülkeye 1982 çeşit tarımsal ürün ihraç ettiklerini 20,7 milyar dolar gelir elde edildiğini açıklamıştı. Biz de 2000 yılı ile 2020 yılları arasında tarımsal Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, yıllar itibariyle dolar bazında ne kadar olduğunu, sözü geçen ihraç ürünlerinin hangileri olduğunu sorduk. Aynı önergede söz konusu dönemde yapılan ithalat miktarının ne kadar olduğunun cevabını istedik.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanının aynı açıklamasında 2020 yılında çiftçilere toplam 22 milyar lira desteklemenin tamamının ödendiğini belirttiğini hatırlatarak, ödenen desteğin ana ve alt kademe kalemlerinin ne neler olduğunu ve hangi tarihlerde kaç çiftçiye ödemeler yapılmıştı diye sorduk.

Yasal olarak 15 günde cevaplandırılması gereken ve bizim 5 Mayıs 2021 tarihinde verdiğimiz soru önergesine Tarım ve Orman Bakanlığı 5 ay sonra 8 Eylül 2021 tarihinde cevap verdi. Cevap verdi derken aslında verilmiş bir cevap yok. Şöyle ki; tarımsal ürün ihracatına ilişkin sorularımıza Bakanlık “Bitkisel orjinli ürünler ithalat ve ihracat verileri TÜİK’in web sayfasında tüm halka erişimine açık olarak yayınlamaktadır” cevabını uygun görmüş. Oysa bizim sorumuz çok net ve TÜİK’in web sayfasında Bakan’ın iddia ettiği gibi bir ihracat görünmemektedir.

Cevap yazısında çiftçilere verilen destekler ile ilgili soruya ise tek bir rakam bile vermeden, sadece yapılan desteklerin isimleri yazılıp gönderilmiş. Oysa biz çiftçilere ne kadar destekleme verildiğini ve hangi tarihlerde ödeme yapıldığını sormuştuk. Cevap diye gönderilen yazılı metinde ise hiçbir sorunun cevabı yok.

Ne yazık ki yeni AKP iktidarları döneminde ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube yönetimde bu alışkanlık oldu. Bakanlıklar milletvekillerinin sorduğu hiçbir soruya doğru dürüst cevap vermedikleri gibi, bu önergede olduğu gibi adeta alay eder bir tavır takınıyorlar.

Bakanların bunlardan haberi var mı bilmiyorum. Ama eğer haberi varsa ayrı bir skandaldır, haberi yoksa daha da büyük bir skandaldır.

Bakanlık adına verilen bu cevaplar hem TBMM’yi, hem halkın temsilcisi olan milletvekillerini küçük görmektir.”