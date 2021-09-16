Bakanlıktan 'Maltepe Kaymakamı sürüldü' haberlerine yanıt

İstanbul Maltepe'de aşı karşıtlarının geçen haftasonu yaptığı mitinge Maltepe Kaymakamlığı izin vermemiş ancak miting İstanbul Valiliği'nin verdiği izinle yapılmıştı.

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'nın Derince'ye atandığı ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığı "Aşı karşıtlarına izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü" şeklindeki haberleri yalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Dallı'nın görev süresi dolduğu için 30 Ağustos tarihli kararnameyle Derince'ye atandığı, sözkonusu kaymakamlık kararınınsa bu atamadan sonra alındığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında "Bugün bazı medya organlarında 'eski Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’nın miting sürgünü, en güçlü lobi aşı karşıtları, aşı karşıtlarına izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü' şeklinde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. 17/12/2016 - 06/09/2021 yılları arasında Maltepe Kaymakamı olarak görev yapan Meftun Dallı Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin bölge ve görev süresi esaslarına istinaden Maltepe ilçesindeki görev süresini tamamlamış olması nedeniyle 20/08/2021 tarihli resmî gazetede yayımlanan atama kararnamesi ile Derince Kaymakamlığına atanmıştır" denildi.

Açıklamada "Ayrıca iddia edilen hususla ilgili Maltepe Kaymakamlığınca yapılan idari işlem 03/09/2021 tarihinde olup Bakanlığımızca gerçekleştirilen atama kararnamesinden sonra olmuştur" ifadesine yer verildi.