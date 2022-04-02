Bakanlıktan kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin genelge gönderildi.

Genelgede 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi, elektronik kelepçe sayısının bin 500'e çıkarılması, 5 milyon KADES uygulaması indirme sayısına ulaşılması, kadın konukevi sayısının arttırılması, 110 bin kolluk personeline eğitim verilmesi başlıkları yer aldı.