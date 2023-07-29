Bakanlıktan İstanbul'da ikamet eden Suriyelilere 24 Eylül uyarısı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu göçmenlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir" denildi.

Milliyet'in haberine göre, bu kişilere 24 Eylül 2023 tarihine kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verileceği belirtildi.

Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle, depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verilecektir" ifadelerine yer verildi.