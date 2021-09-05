Bakanlıktan gerici dernekler için yeni yönetmelik

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, vergi muafiyeti tanınan vakıf ve derneklerin yurtlarında barınan öğrencilere yardım yapılmasına yönelik yönetmelik hazırlandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, yardımdan yalnızca, “İstanbul, Ankara ve İzmir kentlerinin herhangi birinde üç yurdu bulunan” ve “En az bin kapasiteli yurdu olan” vakıflar yararlanabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca verilecek desteklerden yararlanmak isteyen vakıf ve derneklere sunulan şartlar yönetmelikte şöyle sıralandı:

En az iki yıldır yükseköğrenim öğrencilerine dönük yurt hizmeti veriliyor olması.

Ülke genelinde en az üç ilde yurdu bulunması veya İstanbul, Ankara, İzmir illerinde toplam üç yurdu ya da bu illerin herhangi birinde üç yurdu bulunuyor olması.

Ülke genelinde yükseköğrenim öğrencileri için en az bin kapasiteli yurt hizmeti faaliyeti yürütüyor olması.

Yurtlarında kalan öğrencilerin beslenme ve barınma yardımından faydalanmasını isteyen vakıf ve derneklerin, yapılacak puanlamaya göre sıralanacağı belirtildi. Puanlama sistemine yönelik bazı kriterler ise yönetmelikte, şu ifadelerle açıklandı:

Bakanlık yurtlarının bulunmadığı ilçeler ve Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yurdu bulunan vakıf ve derneğin bu yerlerdeki her yurdu için 30 puan verilir.

Bir önceki yılda kapasitesinin en az yüzde 80’i oranında doluluk sağlamış vakıf ve derneklerin her yurdu için 20 puan verilir.

Ensar, TÜGVA ve TÜRGEV şartları karşılıyor

İktidara yakınlıkları ile bilinen ve yöneticileri arasında AKP’li isimlere yer veren Ensar, TÜGVA ve TÜRGEV, yönetmelikte yer alan, “İstanbul, Ankara, İzmir illerinde toplam üç yurdu ya da bu illerin herhangi birinde üç yurdu bulunuyor olması” şartını karşılıyor. Ensar Vakfı’nın İstanbul’da 13 yurdu bulunurken TÜGVA İstanbul’da 3, TÜRGEV ise 12 yurt ile hizmet veriyor.