Bakanlıktan 'depremzede çocuklar cemaatlere verildi' haberlerine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası" başlıklı haber ve paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Haberde bahsi geçen konu ile ilgili olarak 10 Şubat 2023 tarihinde belirtilen adrese kolluk ve Beykoz Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) ekiplerimizle hane ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan tespit neticesinde hanede kalan refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmamış olup, hanede kalanların Suriye'deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocuklarının olduğu, çocuklar açısından herhangi bir ihmal ve istismar bulgusunun bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

İddialar yargıya taşınmıştı

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin açıklamasında da, "Aldığımız bir ihbara göre İstanbul’da 60 refakatsiz çocuk için 3 tane villa ayarlandığı, çocukların yerleştirildiği öğrenilmiştir" denilmişti. Dernek depremden hayatta kalan çocukların bazılarının kaybolduğuna dair iddiaları yargıya taşımıştı.