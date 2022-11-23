Bakanlıktan depremin ardından Düzce'de vergi ödemelerine erteleme kararı

Düzce bu sabah 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Gölyaka, Sarıdere olarak tespit edildi.

Depremde çok sayıda yurttaş yaralanırken bölgede yurttaşlar deprem sonrasında günü sokakta geçirmek zorunda kaldı.

Vergi ödemelerini erteleme kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem nedeniyle mağduriyetlerin yaşandığını belirttiği Düzce'de vergilerin ödenmesini 1 ay boyunca erteledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23.11.2022 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir" denildi.